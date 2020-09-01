Відома модель Ірина Шейк показала себе в сміливому образі, на радість армії фанатів

На фото Ірина позувала в чорній сорочці, яку не тільки розстебнула, але і приспустила на одному плечі. Красуня показувала своє нове сміливе білизна: чорно-біле і в мереживах. Шейк спокусливо вигнулася, демонструючи ідеальну талію і зовсім не соромилася показувати свої вигини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Абсолютно красива", "Здрастуйте", "шалено красива", "Ірина яка ви красуня" ," ви чому така красива? еталон краси", " яка ви чудова. Компліменти", "Краса неможлива)", "чому ви така чудова", "мрію працювати з тобою", "як шкода, що на такій красивій жінці намагається хайпити такий, як Володя", "Королева", "така красива богиня", "найкрасивіша жінка на світі".

Повідомлялося, що всесвітньо відома російська модель Ірина Шейк з'явилася на обкладинці легендарного глянцю в несподіваному образі.

На обкладинці, яка більше схожа на макет сторінки – ніби фломастером написані кілька заголовків: «100 обкладинок», «100 людей», «100 історій», чистий фон і обличчя моделі, розташоване в нижній частині журналу.

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