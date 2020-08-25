Знаменитая топ-модель Ирина Шейк покрасовалась стройной фигурой на берегу моря

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала знойное фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Ирина Шейк не стесняется показывать свое идеальное тело в разных нарядах, на этот раз она остановилась на простом купальнике.

Модель поделилась кадрами своего отпуска на берегу моря. На снимке красотка резвится на черных скалах, о которые разбиваются волны. Она одета в серебристый купальник, но его сложно рассмотреть из-за дальнего плана. Ирина Шейк повернулась к камере спиной, продемонстрировав свою стройную фигуру и прекрасные ягодицы.

Пользователи социальной сети восхитились формами знаменитости и оставили в комментариях множество комплиментов:

"Самая красивая девушка в мире!"; "Такая великолепная фотография"; "Такая красотка и одна. Да перевелись мужики"; "Ирина, ты идеал)"; "Красавица"; "Хотел бы я быть там 😞"; "Гармония во всем 😍"; "Этот вид потрясающий"; "Великолепна внутри и снаружи"; "Ирочка, как всегда, лучшая", "Стройняшка", "У вас была возможность наслаждаться каждым мгновением жизни, Ирина, наслаждайтесь ею"; "Султанша".

Напомним, что Ирина Шейк нашла неожиданную замену Куперу, фото с красавчиком облетели сеть: "Оказался известным...".

Также Politeka писала, что Ирина Шейк показала, как выглядела 20 лет назад: "Эх, были времена".