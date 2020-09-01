Известная модель Ирина Шейк показала себя в смелом образе, на радость армии фанатов

На фото Ирина позировала в черной рубашке, которую не только расстегнула, но и приспустила на одном плече. Красотка показывала свое новое смелое белье: черно-белое и в кружевах. Шейк соблазнительно выгнулась, демонстрируя идеальную талию и совсем не стеснялась показывать свои изгибы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Абсолютно красивая", "Здравствуйте", "Безумно красивая", "Ирина какая вы красотка", "Вы почему такая красивая? эталон красоты", "Какая вы замечательная. Комплименты", "Красота невозможная)", "Почему вы такая великолепная", "Мечтаю работать с тобой", "Как жаль,что на такой красивой женщине пытается хайпить такой, как Володя", "Королева", "Такая красивая богиня", "Самая красивая женщина на свете".

Сообщалось, что всемирно известная российская модель Ирина Шейк появилась на обложке легендарного глянца в неожиданном образе.

На обложке, которая больше похожа на макет страницы – будто фломастером написаны несколько заголовков: «100 обложек», «100 людей», «100 историй», чистый фон и лицо модели, расположенное в нижней части журнала.

Напомним, роскошная Ирина Шейк расставила ножки в черных ботфортах

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