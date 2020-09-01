Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка нового сезону "Холостяка", показала ідеальну осінь

На фото Ксенія позувала у футболці і штанях, стоячи на тлі стіни в переході і тримаючись за поручні. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама посміхалася на камеру. На другому знімку Мішина вже лежала на дивані в чорній сукні. Зірка закрила очі від задоволення, а волосся вирішила зібрати в хвіст. Дівчина вирішила не надягати білизну і демонструвала у великому декольте пишні груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хочу таку ж радісну осінь", - підписала фото Мішина.

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Друге знімок красуня вирішила підписати більш лаконічно:"і таку))".

Фанати нічого не писали в коментарях і не ставили лайки. Все через те, що Мішина залишила кадри в сторіс Instagram, де користувачі не можуть використовувати такі інструменти. 

Ми писали, що відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка "Холостячки", розкрила деталі зі свого минулого.

Ксенія вибрала чорні топ з білою летить спідницею. Зверху артистка накинула чорний, ймовірно, Чоловічий піджак. Завершили образ красуні різні стильні прикраси. 

За годину пост зібрав майже 15 тисяч лайків і багато коментарів. 

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Мы все постоянно куда-то бежим. Вы замечали? И в этой спешке иногда так не хватает простого человеческого счастья - когда можно осознанно дышать, пить чай, смотря на закаты, наблюдать за звёздами. В этом и проявляется любовь к себе - в способности остановиться и сделать то, что я хочу прямо сейчас. Кстати, Вы в курсе что сейчас августовский звездопад ?) я помню, живя в Крыму я каждое лето ждала этого события ... это невероятно красивое и впечатляющее природное явление ❤️ ⠀ Так вот, для вышесказанного замедления, перезагрузки и наблюдения за собой есть очень много инструментов. Недавно я узнала о ребятах - @wake_up_people_life - которые проверяют все на себе и объясняют людям простыми словами, как медитация помогает бороться со страхами, как перестать болеть каждую зиму благодаря холодному душу по утрам и как йога знакомит нас со своим телом, помогает его наконец-то почувствовать и полюбить. ⠀ Кроме этого они делают ретриты и уже в конце августа каждый из вас - кто постоянно устает, еле просыпается по утрам, не понимает своей ценности и просто не видит смысла что-то продолжать - может поехать на несколько дней на природу за Киев и перезагрузиться. Познавайте себя, пробуйте ) уверяю, после таких ретритов и работы над собой каждый мне напишет с большой благодарностью 🙏 ⠀ Лично проверено ❤️ ⠀ А пока пишите ребятам из @wake_up_people_life по любым вопросам и будьте счастливы!

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"Мішина, яка ж ти красива", " Ша, ніхто нікуди не біжить, Всі дивляться на Ксюшу!", "БОЖЕСТВЕННА КРАСУНЯ".

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