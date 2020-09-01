Відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка нового сезону "Холостяка", показала ідеальну осінь
На фото Ксенія позувала у футболці і штанях, стоячи на тлі стіни в переході і тримаючись за поручні. Волосся красуня залишила розпущеним, а сама посміхалася на камеру. На другому знімку Мішина вже лежала на дивані в чорній сукні. Зірка закрила очі від задоволення, а волосся вирішила зібрати в хвіст. Дівчина вирішила не надягати білизну і демонструвала у великому декольте пишні груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Хочу таку ж радісну осінь", - підписала фото Мішина.
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Друге знімок красуня вирішила підписати більш лаконічно:"і таку))".
Фанати нічого не писали в коментарях і не ставили лайки. Все через те, що Мішина залишила кадри в сторіс Instagram, де користувачі не можуть використовувати такі інструменти.
Ми писали, що відома українська актриса Ксенія Мішина, зірка "Холостячки", розкрила деталі зі свого минулого.
Ксенія вибрала чорні топ з білою летить спідницею. Зверху артистка накинула чорний, ймовірно, Чоловічий піджак. Завершили образ красуні різні стильні прикраси.
За годину пост зібрав майже 15 тисяч лайків і багато коментарів.
"Мішина, яка ж ти красива", " Ша, ніхто нікуди не біжить, Всі дивляться на Ксюшу!", "БОЖЕСТВЕННА КРАСУНЯ".
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