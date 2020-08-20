31-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная", взбудоражила фантастичесой фотосессией на роллердроме
Как передает Politeka.net, первая участница нового проекта "Холостячка" Мишина опубликовала снимки в своем микроблоге в Инстаграм.
Девушка примерила вязаный топ в полоску с длинным рукавом и желтые спортивные штаны, которые выгодно подчеркнули ее стройную фигуру. В руках Ксения держала белые роликовые коньки.
На одном из кадров актриса "спрятала" широкую и искреннюю улыбку за рукой, на других двух впечатлила более холодным, неприступным и одновременно мечтательным образом.
"Знакомство с собой сродни знакомству с космосом", - подписала фото Мишина.
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:
"Красунечка 😍"
"Ксюша, какая же ты красивая, глаз не оторвать!!!♥️♥️♥️"
"Неймовірна😍"
"Какая же ты КРАСИВАЯ, оставайся такой всегда, надеюсь, в шоу «Холостячка» ты встретишь настоящую любовь, всего хорошего!"
"Незаконно быть такой красивой ❤️"
"На первом фото просто не узнать. Вы такая умничка 🔥"
"Великолепная))) аккуратнее там на роликах, мы ещё в Вашем исполнении новых (и продолжения старых) ролей ждём)))❤️❤️❤️"
"Непривычно видеть Вас такой, в таком образе 😍🔥 очень красиво 😻✨"
Ранее мы сообщали, Мишина показала в Инстаграм первые кадры со съемок "Холостячки".
"Начало ...❤️ Красиво, Романтично, невероятно Волнительно", - подписала девушка снимки.
Правда, красавцев, которые будут сражаться за Ксению, поклонники так и не разглядели.
«Клааааас, очень жду, вы красотка😍🔥», «Очень понравилась ваша роль в фильме "самый лучший муж". Вы умничка, отлично сыграли👍🔥», «Вы прекрасны🌹, где ваши красавцы?», "Удачи в этом проекте. ❤️😘 Уверена он будет невероятным!", - отреагировали поклонники.
Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".
А еще Politeka писала, что "холостячка" Ксения Мишина разделась и показала, за что будут бороться мужчины: топ соблазнительных фото.
Также Politeka сообщала, что за сердце украинской «холостячки» поборется друг Зеленского: "Мишина, встречай!"