От фото мурашки по коже

31-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная", взбудоражила фантастичесой фотосессией на роллердроме

Как передает Politeka.net, первая участница нового проекта "Холостячка" Мишина опубликовала снимки в своем микроблоге в Инстаграм.

Девушка примерила вязаный топ в полоску с длинным рукавом и желтые спортивные штаны, которые выгодно подчеркнули ее стройную фигуру. В руках Ксения держала белые роликовые коньки.

На одном из кадров актриса "спрятала" широкую и искреннюю улыбку за рукой, на других двух впечатлила более холодным, неприступным и одновременно мечтательным образом.

"Знакомство с собой сродни знакомству с космосом", - подписала фото Мишина.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, не скупясь на комплименты в комментариях:

"Красунечка 😍"

"Ксюша, какая же ты красивая, глаз не оторвать!!!♥️♥️♥️"

"Неймовірна😍"

"Какая же ты КРАСИВАЯ, оставайся такой всегда, надеюсь, в шоу «Холостячка» ты встретишь настоящую любовь, всего хорошего!"

"Незаконно быть такой красивой ❤️"

"На первом фото просто не узнать. Вы такая умничка 🔥"

"Великолепная))) аккуратнее там на роликах, мы ещё в Вашем исполнении новых (и продолжения старых) ролей ждём)))❤️❤️❤️"

"Непривычно видеть Вас такой, в таком образе 😍🔥 очень красиво 😻✨"

Ранее мы сообщали, Мишина показала в Инстаграм первые кадры со съемок "Холостячки".

"Начало ...❤️ Красиво, Романтично, невероятно Волнительно", - подписала девушка снимки.

Правда, красавцев, которые будут сражаться за Ксению, поклонники так и не разглядели.

«Клааааас, очень жду, вы красотка😍🔥», «Очень понравилась ваша роль в фильме "самый лучший муж". Вы умничка, отлично сыграли👍🔥», «Вы прекрасны🌹, где ваши красавцы?», "Удачи в этом проекте. ❤️😘 Уверена он будет невероятным!", - отреагировали поклонники.

Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".

А еще Politeka писала, что "холостячка" Ксения Мишина разделась и показала, за что будут бороться мужчины: топ соблазнительных фото.

Также Politeka сообщала, что за сердце украинской «холостячки» поборется друг Зеленского: "Мишина, встречай!"