31-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная", поделилась в Инстаграм первыми фото со съемок
Совсем скоро стартует новое шоу "Холостячка", где в главной роли окажется актриса Ксения Мишина - популярная актриса и победительница одного из сезонов "Танцы со звездами". Талантливая женщина в одиночку воспитывает сына и надеется, что проект може принести красок в ее жизнь.
Сегодня на своей странице в социальной сети Инстаграм знаменитость наконец-то показала первые кадры из долгожданных съемок проекта, который все очень ждут. Спустя десять сезонов "Холостяка" впервые будет показана женщина в главной роли.
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От первой вечеринки я ждала легкости. Классных мужчин с яркими эмоциями, необычными появлениями, невероятной харизмой», - рассказала также ранее Ксения.
«Нереально красивая!!!!», «побыстрее бы 😻😻», «Ждем горячих мужчин», «Удачи Вам✊✊✊», «Ждём с не терпение👍», «Пускай Ваши мечты сбудутся❤️», «Клааааас, очень жду, вы красотка😍🔥», «Очень понравилась ваша роль в фильме "самый лучший муж". Вы умничка, отлично сыграли👍🔥», «Вы прекрасны🌹, гед ваши красавцы?», «Удачи в этом проекте. ❤️😘 Уверена он будет невероятным! Вы самая лучшая и обязательно найдёте свою любовь ❤️❤️❤️❤️😍😍😍😘😘😘», - пишут фанаты под постом звезды.
Актриса из шатенистой красотки перевоплотилась в эффектную блондинку с ровными локонами и поразила всех:
«Подумаю ... 🤍», - загадочно подписала Ксения. Фанаты сразу же ответили:
«В темном цвете лучше», «Не,не надо. Что ты натворила? Давай обратно)))», «Лучше не думать, брюнеткой круче❤️», «Нееет, лучше с темнымии», «Нет, только не блонд. Он категорически Вам не идет. С Вашим естественным цветом волос намного лучше 😉👍», «а так прям как копия Ратаковски🙄❤️», «Королева😍😍😍😍😍😍😍»Нет, не надо ) тебе брюнет отлично ,и к лицу!)».
Напомним, что Ксения Мишина станет первой героиней нового шоу "Холостячка": "Берегитесь, мужчины!".
А еще Politeka писала, что "холостячка" Ксения Мишина разделась и показала, за что будут бороться мужчины: топ соблазнительных фото.
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