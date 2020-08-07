31-летняя украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала "Крепостная", поделилась в Инстаграм первыми фото со съемок

Совсем скоро стартует новое шоу "Холостячка", где в главной роли окажется актриса Ксения Мишина - популярная актриса и победительница одного из сезонов "Танцы со звездами". Талантливая женщина в одиночку воспитывает сына и надеется, что проект може принести красок в ее жизнь.

Сегодня на своей странице в социальной сети Инстаграм знаменитость наконец-то показала первые кадры из долгожданных съемок проекта, который все очень ждут. Спустя десять сезонов "Холостяка" впервые будет показана женщина в главной роли.

От первой вечеринки я ждала легкости. Классных мужчин с яркими эмоциями, необычными появлениями, невероятной харизмой», - рассказала также ранее Ксения.

«Нереально красивая!!!!», «побыстрее бы 😻😻», «Ждем горячих мужчин», «Удачи Вам✊✊✊», «Ждём с не терпение👍», «Пускай Ваши мечты сбудутся❤️», «Клааааас, очень жду, вы красотка😍🔥», «Очень понравилась ваша роль в фильме "самый лучший муж". Вы умничка, отлично сыграли👍🔥», «Вы прекрасны🌹, гед ваши красавцы?», «Удачи в этом проекте. ❤️😘 Уверена он будет невероятным! Вы самая лучшая и обязательно найдёте свою любовь ❤️❤️❤️❤️😍😍😍😘😘😘», - пишут фанаты под постом звезды.