Звезда сериала "Крепостная", 31-летняя украинская актриса Ксения Мишина поделилась нежными фото с новой съемки

Красотка, которая стала новой героиней шоу "Холостячка", рассказала, что ее красота часто мешала ей в жизни. Как пишет Politeka.net, об этом она рассказала у себя в Инстаграм. Свой пост актриса сопроводила фото в синем платье. Девушка спустила платье с плеч, покорив сердца поклонников.

«Многие думают, что внешность - залог успеха. Но в моем случае это скорее - изначально предвзятое отношение, в стиле: ну давай посмотрим, что ты умеешь…Дался ли мне мой путь легко?! Нисколечко! Жизнь полна испытаний, как будто для того, чтобы я все время доказывала, насколько для меня важно стать той, кого вы знаете сейчас», - отметила актриса.

По ее словам, она верит в силу маленьких шагов и призывает всех двигаться вперед, даже если этот путь дается нелегко.

За два часа пост Мишиной собрал более 12 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Обворожительная моя», «Хороша) вдохновляет) умница», «Очень мотивирует! И вы очень красивая!!», «Такая нежная», «Ксения, Вы очень красивая и талантливая. Новых высот Вам!», «Красоточка, жду не дождусь когда будет проект холостячка», - пишут поклонники.

Напомним, что Мишина показала, чем занимается днем в постели: "Не поддавайтесь соблазнам!".

Как сообщала Politeka, Мишина показала, чем покорит мужчин на свидании: "Прекрасный ангел".

Также Politeka писала, что Мишина без белья показала, чем покорит сердца горячих красавцев на проекте: "Лучшая".