Відома телеведуча Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала, як розважається вдома

На кадрах Настя здалася в кросівках, штанях і толстовці. Красуня стала в позі літери "Г" і почала ефектно танцювати на тлі дивана. Образ зірка доповнила кепкою. Після рухів п'ятою точкою Настя лягла на підлогу і продовжила танці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"батл з Дін-Дончиком можна вважати закритим, виходить", - написала Настя.

Фанати подивилися ролик більше 4 мільйонів разів і написали коментарі:

"А з яких це пір ми ти танцюємо то??????", "На це можна дивитися вічно", " ну чому завжди в тему?! Не причепитися навіть))", "скільки ще талантів приховувала від нас Небезпека", "Ооооо, як гаряче"," я звичайно в шоці була з твоїх танців, балдеж просто найкраща", " Настюша, ти просто топчик!!!", "Думала буду кричати, але Небезпека в своєму репертуарі!".

Повідомлялося, що російська телеведуча Настя Івлєєва з проекту «Орел і Решка» похвалилася розкішною фігурою в купальнику.

На опублікованих знімках Івлєєва позує в крихітному чорному купальнику і кепці, випромінюючи красу і жіночність. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

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