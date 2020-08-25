Популярная российская телеведущая, звезда «Орел и решка» Настя Ивлеева насмешила фанатов новым видео

Как передает Politeka.net, свежий ролик появился на странице звезды в Инстаграм. Ивлеева была одета в белую майку и клетчатую юбку. Звезда стояла в душевой и мыла руки. Внезапно она повернулась к шторке, которая закрывала душ и стала бить ее кулаками. Оказалось, что за шторкой никого не было.

«Когда ночуешь одна в отеле/дома», - подписала видео звезда, объяснив, в чем заключалась шутка.

За час видео Ивлеевой посмотрели более миллиона раз. Не сдержался и оценил ролик российский комик Максим Галкин. Он даже оставил под постом комментарий: «Это фигня, не забудь в отеле под кровать заглянуть».

Поклонники оставили под роликом массу положительных отзывов.

«Я обычно кидаю стулом в темноту, если оно там есть и живое - по-любому звук издаст», «Настюшке-опасности сотка видимо выпала. Я также делаю, в индийских гостиницах ниже тройки и не на такое можно напороться», «А когда ночью идёшь попить водички можно наложить в штаны пока смотришь в темноту», «Удары хороши», - пишут пользователи сети.

Как известно, сейчас Настя находится на съемках нового сезона «Орел и решка», куда ее вернули фанаты.

Напомним, что Ивлеева резко сменила внешность, сверкнув «ногами от ушей»: «Улетная!».

Как сообщала Politeka, Ивлеева ошарашила перевоплощением: с увеличенной грудью, новым лицом и в образе гопника.

Также Politeka писала, что растрепанная Ивлеева поразила кадрами со съемок: «Штаны забыла снять».