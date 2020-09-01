Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася фігурою в білосніжному купальнику

Випустивши власну колекцію одягу, Ана стала дуже популярна завдяки незвичайним моделям. Сама дівчина намагається якомога частіше показувати образи на собі, підкреслюючи форми найзухвалішими луками.

Цього разу Чері блищала фігурою в білому бікіні, а ліфчик такого ж стилю просто розстебнула, залишивши лише пару гудзиків. Втім, прикрити груди не вдалося. Засмагла Ана зробила акцент на своїй фігурі і отримала сотні коментарів у відповідь. Дівчині подобається, як вона виглядає, тому вона абсолютно не соромиться демонструвати своє тіло.

"Люби мене«," бажаю, щоб ти була як моя дівчина ❤ " « "Прекрасна люблю тебе, Ана», « 💙 💙 😍 😍 🌷 te ves muy sensual corazón🌷 😍 😍 💙 💙», "так так так, це дуже енергійна","", " гарячі стегна !!", "Бомба" « "Діамантова жінка💎💎💎💎💎💍😘🌷👍», «О, мій бог", "Принцеса спокушання", " Ваш стиль вбиває мене💦 💦 💦 💦 💦"," ти просто чудово виглядаєш в будь-якому вбранні і в усьому», - пишуть користувачі.

Щоб залучити якомога більше шанувальників до свого профілю в Instagram, фітнес-модель постійно влаштовує зухвалі фотосесії, позує в одній білизні і захоплює фігурою в прозорих піжамах. Спортсменка не соромиться свого тіла, тому пікантні кадри її не бентежать зовсім.

Найчастіше засмагла модель розповідає під фото про подорожі, самопочуття і корисні солодощі, які можна зробити вдома і не шкодити фігурі. При цьому Ана почала також просувати власну колекцію спортивного одягу для занять фітнесом і спортом в цілому. Цього разу Ана вирішила показати вже осінній варіант для молодих красунь, що складається з велочипедок білого кольору з темним принтом і рожевої толстовки з м'якої натуральної тканини.

"Нова колекція @cheri_fit вийде 1 вересня. Відзначте друга, який любить приголомшливу Спортивний одяг🙌 🏼 😅 🌸!» "- написала Чері, згадуючи власний бренд.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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