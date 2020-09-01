37-річна актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", вразила яскравим фото з подругами
Як передає Рoliteka.net, знаменитість опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з актрисою Дариною Мороз і ще однією своєю колегою.
Ходченкова привітала Мороз з днем народження: "Даша, з Днем Народження!!! Сяй! Люби! Твори!!! @d_moroz 🥳❤️"
У кадрі Світлана виділилася темним вбранням: довгонога красуня позувала в чорних класичних брюках зі стрілками, такого ж кольору короткому топі і накинутому на плечі піджаку, а також загострених туфельках.
Подруги ж по обидва боки від неї козирнули стильними світлими нарядами.
Апетитна Кардаш'ян в крихітному купальнику зігнулася, довівши до блаженства: "Просто мрія!"
Потапу знайшли заміну Наді Дорофєєвій після розпаду "Время и стекло": "Очманіти! Реально схожа"
Лорак взялася за зовнішність 9-річної дочки Софії, показове фото: "Навіщо, вона ж ще маленька!"
Термінова евакуація відпочиваючих на пляжі під Одесою, з'їхалися всі служби: відео НП
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Одна іншої краще і талановитіше! Красавішни❤️"
"У нас такі красуні, Голлівуд, заздри!😍😍😍"
"💋З днем народження, Даша ...... Світлана Блек suites u love"
"Які стильні красуні!"
"Брутальність композиції просто зашкалює 🔥 🔥 "
"💪 руйнівниці 💜❤"
Раніше ми повідомляли, Ходченкова викликала бурю в соцмережі своїм безглуздим виглядом. Завжди одягнена як з голочки актриса показала себе в чорній обтягуючій сукні і шльопанцях-сабо на теплий носок. А в руках зірка тримала сумку-авоську.
Крім того ми повідомляли, що зірка фільмів "Квартал 95" підкорила образом фатальної жінки. На фото, опублікованому в Instagram, Світлана постала в образі "а-ля 20-ті роки ХХ століття" - з характерною зачіскою і хутряною накидкою.
"Раніше мені завжди створювали образ професіонали, але сьогоднішні реалії показують, як важливо вміти деякі речі робити самій. Наприклад, малювати ідеальні стрілки", - йдеться в підписі до знімка.
Нагадаємо, що Світлана Ходченкова спокусливо нагнулася і показала, чому гаряче кави: "обожнюю...".
Також Politeka писала, що Світлана Ходченкова розбурхала пікантним фото з подругою на підвіконні: "це точно люди?"