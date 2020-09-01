37-річна актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", вразила яскравим фото з подругами

Як передає Рoliteka.net, знаменитість опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з актрисою Дариною Мороз і ще однією своєю колегою.

Ходченкова привітала Мороз з днем народження: "Даша, з Днем Народження!!! Сяй! Люби! Твори!!! @d_moroz 🥳❤️"

У кадрі Світлана виділилася темним вбранням: довгонога красуня позувала в чорних класичних брюках зі стрілками, такого ж кольору короткому топі і накинутому на плечі піджаку, а також загострених туфельках.

Подруги ж по обидва боки від неї козирнули стильними світлими нарядами.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Одна іншої краще і талановитіше! Красавішни❤️"

"У нас такі красуні, Голлівуд, заздри!😍😍😍"

"💋З днем народження, Даша ...... Світлана Блек suites u love"

"Які стильні красуні!"

"Брутальність композиції просто зашкалює 🔥 🔥 "

"💪 руйнівниці 💜❤"

Раніше ми повідомляли, Ходченкова викликала бурю в соцмережі своїм безглуздим виглядом. Завжди одягнена як з голочки актриса показала себе в чорній обтягуючій сукні і шльопанцях-сабо на теплий носок. А в руках зірка тримала сумку-авоську.

Крім того ми повідомляли, що зірка фільмів "Квартал 95" підкорила образом фатальної жінки. На фото, опублікованому в Instagram, Світлана постала в образі "а-ля 20-ті роки ХХ століття" - з характерною зачіскою і хутряною накидкою.

"Раніше мені завжди створювали образ професіонали, але сьогоднішні реалії показують, як важливо вміти деякі речі робити самій. Наприклад, малювати ідеальні стрілки", - йдеться в підписі до знімка.

Нагадаємо, що Світлана Ходченкова спокусливо нагнулася і показала, чому гаряче кави: "обожнюю...".

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