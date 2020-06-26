Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала себя в необычном ракурсе

На фото Светлана показала себя в топе и коротких шортиках, а образ дополнила стильными очками. Ходченкова соблазнительно выгнулась, демонстрируя перед камерой большое декольте. Волосы красотка оставила распущенными, а в руках держала чашку кофе, при этом улыбаясь на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Как всегда великолепна", "Очень позитивное фото, Светлана супер, как всегда", "Какое счастливое фото", "Самая красивая , воздушная , нереальная", "Отлично выглядите, Светлана)", "Красавица! Обожаю", "Яркая улыбка красивая дама лето хорошо".

Сообщалось, что российская актриса Светлана Ходченкова удивила откровенным ярким соблазнительным образом.

Ходченкова была одета в обтягивающее черное платье с разрезом на ноге. Она немного задрала платье таким образом, чтобы оголить свои стройные ножки. Актриса поздравила с днем рождения подругу, отметив, что восхищается ей.

Ранее мы сообщали, что российская актриса и звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова вновь покорила социальные сети своей красотой.

В условиях карантина известная актриса Светлана Ходченкова не забывает поддерживать связь со своими поклонниками, публикуя ежедневно новые снимки.

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