Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов «Квартал 95», оригинально поздравила всех причастных с Днем фотографа

На своей странице в социальной сети Инстаграм 37-летняя актриса поделилась фотографией бекстейджа со съемок, передает Politeka.net.

На черно-белом снимке – два героя: фотограф Дмитрий Милош и сама Светлана, которая позирует ему в кресле в белой рубашке и черном нижнем белье. Одной коленкой она стоит в кресле, вторую ногу в туфлях на шпильке поставила на столик рядом. Ходченкова оголила одно плечо и улыбается шаловливо в камеру. Торшер в кадре придает фотографии особый эффект, пряча в свете пикантные моменты.

«С Днём фотографа 📸💋», – коротко подписала снимок актриса.

«Светлана, Вы прекрасны, и мне кажется, любая фотография или видео украсит любой праздник и тем более праздник фотографа 😁😉», «Такую красотку я бы прям фотографировала с кайфом и безостановочно!))) что не кадр, то шедевр!) с праздником нас всех 📸🤗🔥», «какая же вы классная!», «Это очень!!!!!!!!!!👏👏👏👏», – восхищаются пользователи.

Недавно актриса серьезно напугала поклонников и не только. Красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Instagram, которое помимо восхищения ее красой вызвало серьезные опасения за здоровье артистки. На снимке она выглядит очень худой.

Напомним, блондинка из фильмов "Квартал 95" сняла штаны ради волнительного фото.

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