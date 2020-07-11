Известная актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", показала совместное фото с подружкой

На фото красотки сидели в красных платьях. Светлана была ближе к камере и сидела на подоконнике, как и ее подружка. Девушки сложили руки на коленях и выглядели не очень довольными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Катюша, с Днем рождения", - написала Светлана.

Фанаты поставили почти 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Пробы в сериал "Лучше чем люди"?", "Саміе любимые", "Крутые", "Две самые любимые актрисы! Красавицы!!!", "Это точно люди?", "Шикарные".

Сообщалось, что 37-летняя российская актриса Светлана Ходченкова, звезда фильмов "Квартал 95", серьезно напугала поклонников и не только.

Красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Instagram, которое помимо восхищения ее красой вызвало серьезные опасения за здоровье артистки.

Ранее мы писали, что российская актриса Светлана Ходченкова, которая снималась во многих фильмах производства «Квартал 95», удивила новым видео с коллегой.

«Сбежавшие в Аризону. Deleted scenes 4. Мы подумали завязать, но что-то многие негодуют и хотят ещё, поэтому мы слепили вам четвертую серию супер мини сериала», - подписала Ходченкова видео.

Напомним, блондинка из фильмов "Квартал 95" сняла штаны ради волнительного фото

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