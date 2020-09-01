Переможниця " Холостяка" Даша Ульянова показала себе в дуже незвичайному ракурсі і розповіла про зйомки

На фото Ульянова лежала на підлозі в чорному боді з відкритою спиною і сідницями. Красуня підняла п'яту точку, демонструючи всю її красу. Даша залишила волосся розпущеним, а сама посміхалася. Фото вийшло дуже спокусливим і ефектним, адже красуня давно не соромиться показувати найапетитніші форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Танці з зірками-неймовірне шоу і справжнє свято. Ви запитували про мої враження... Я досі в захваті

Дуже круто все бачити зсередини, спеціально на наступний день подивилася телевізійну версію, щоб порівняти", - написала Даша.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Гармата готова", " Даша, а чому ти не береш участі в танцях? Так звичайно хотілося", "краще знімати такі закулісся як на цьому фото", "класна поза".

Повідомлялося, що переможниця шоу «Холостяк 10» з Максимом Михайлюком Даша Ульянова похвалилася ідеальною розтяжкою в пікантній позі.

Звернемо увагу, що на фотографії Ульянова застигла в пікантній позі, розставивши ноги і показавши ідеальну розтяжку. При цьому вона млосно дивиться на камеру.

Нагадавши, гаряча Даша з "Холостяка" в міні-шортах і прозорому корсеті зачарувала на " Танцях з зірками"

Також Politeka повідомляла, що переможниця» Холостяка " Ульянова зухвало посвітила принадами в прозорому корсеті

А ще Politeka повідомляла, що колишня холостячка Ульянова розсекретила, як збулася її мрія



