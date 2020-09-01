Победительница "Холостяка" Даша Ульянова показала себя в очень необычном ракурсе и рассказала о съемках

На фото Ульянова лежала на полу в черном боди с открытой спиной и ягодицами. Красотка подняла пятую точку, демонстрируя всю ее красоту. Даша оставила волосы распущенными, а сама улыбалась. Фото вышло очень соблазнительным и эффектным, ведь красотка давно не стесняется показывать самые аппетитные формы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Танцы со звёздами - невероятное шоу и настоящий праздник. Вы спрашивали о моих впечатлениях... Я до сих пор в восторге

Очень круто всё видеть изнутри, специально на следующий день посмотрела телевизионную версию, чтоб сравнить", - написала Даша.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Пушка готова", "Даша, а почему ты не участвуешь в танцах? Так конечно хотелось", "Лучше снимать такие закулисья как на этом фото", "Классная поза".

Сообщалось, что победительница шоу «Холостяк 10» с Максимом Михайлюком Даша Ульянова похвасталась идеальной растяжкой в пикантной позе.

Обратим внимание, что на фотографии Ульянова застыла в пикантной позе, расставив ноги и показав идеальную растяжку. При этом она томно смотрит на камеру.

Напомним, горячая Даша из "Холостяка" в мини-шортах и прозрачном корсете очаровала на "Танцях з зірками"

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