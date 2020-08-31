Победительница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком Даша Ульянова восхитила впечатляющим образом
Как сообщает Politeka.net, новым фото девушка поделилась со своими фолловерами в Instagram.
В прозрачном корсете и черных мини-шортах девушка позирует на фоне декораций шоу «Танці з зірками».
«Ой, как бы я хотела зажечь на этом танцполе», - написала девушка.
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Внимательные фолловеры отметили, что увидели Дашу в эфире «Танців з зірками. При этом многие пишут, что хотелибы видеть Ульянову участницей шоу.
«Видела вас в зале с экрана телевизора. Наряд – супер», «Только что тебя показывали в эфире. Очаровательно выглядишь», «Даша, за тебя болею, пускай добавят еще одну пару», «Очень хотела бы увидеть тебя на паркете», «Хотельсь бы увидеть и тебя на паркете. Действительно думаю, что ты б просто зажгла», - пишут в комментариях.
Ранее мы писали, что Даша рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни.
«Я снова в спорте 😂💪🏽 Друзья, как вы уже поняли, я опять вернулась в зал, планирую курс массажей, а ещё делаю растяжку по утрам. А это значит только одно - подготовка к важному событию в моей жизни ♥️ какое событие, узнаете чуть позже», – написала она на своей странице в Инстаграм.
Напомним, экс-холостячка Даша уделала Волочкову невероятным шпагатом и сообщила о важном событии: «Замуж?»
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