Победительница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком Даша Ульянова поделилась хорошей новостью с поклонниками

Так, на своей странице в Инстаграм популярная красотка рассказала, что получила приглашение от телеканала 1+1 стать гостей долгожданного четвертого сезона шоу «Танцы со звездами», премьера которого состоится сегодня в воскресенье, 30 августа.

«Мечты сбываются 😍 Уже сегодня в 21.00 на телеканале 1+1 премьера нового сезона «Танцы со звёздами». И я получила своё заветное приглашение от телеканала - стать гостьей этого шоу 🥳 Я так счастлива, не передать словами. Будете смотреть?», - написала Ульянова и проилюстрировала свой пост архивной фотографией.

Отметим, что традиционно вести шоу будут Юрий Горбунов и Тина Кароль, а на звездном балконе в первом эфире встречать участников после выступлений будет победительница первого обновленного сезона проекта — Наталья Могилевская. За победу будут бороться семь известных мужчин, семь звездных женщин и 14 не менее популярных танцовщиков с ними в паре.

Поклонники Ульяновой пришли в неописуемый восторг, забросав свою любимицу восторженными комплиментами.

«Конечно будем смотреть», «Даша, ты невероятная», «Отличная новость», «Поздравляю», - пишут в сети.

До этого мы писали, Даша Ульянова показала фигуру в наряде с кружевным декольте.

На снимках Ульянова позирует во время примерки мини-платья с кружевным декольте, которое эффектно подчеркивает ее роскошную фигуру. Сама красотка не стесняется показывать ее на камеру.

Напомним, Даша из "Холостяка" пустилась во все тяжкие после измены Макса Михайлюка: "Вторая Волочкова"

А еще Politeka писала, что в жизни пары из "Холостяка" случилось непредвиденное, Даша ошарашила деталями: "Макс признался, что..."

Также Politeka сообщала, победительница "Холостяка" Даша Ульянова без белья ошеломила дерзкой выходкой: "Будущая звезда".