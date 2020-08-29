Победительница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком Даша Ульянова похвасталась безупречным видом

Девушка, ставшая знаменитой после популярной программы, с удовольствием делится с подписчиками новостями из своей жизни, а также радует их новыми яркими фотографиями, передает Politeka.net.

Так, на своей странице в социальной сети Инстаграм красотка опубликовала новый снимок, на котором показала, как профессиональный макияж превращает красивую девушку в просто сногсшибательную красотку.

На фотографии Даша позирует в голубой рубашке с распущенными волосами. Ее глаза оттенены и выделены стрелками, на губах – нюдовая помада. Визажист также подчеркнул красивые скулы девушки.

В таком образе Ульянова даст фору любой голливудской красотке.

«Когда слова лишние 🙈», – подписала она кадр, поблагодарив мастеров, колдовавших над ней.

В свою очередь пользователи не заставили ждать комплиментов:

«Огонь 🔥🔥🔥», «Шикарная😻💔», «Кукла 😍🔥», «Тушите пожар 😍💥», «Красивая!», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что Даша рассказала о переменах, которые произошли в ее жизни.

«Я снова в спорте 😂💪🏽 Друзья, как вы уже поняли, я опять вернулась в зал, планирую курс массажей, а ещё делаю растяжку по утрам. А это значит только одно - подготовка к важному событию в моей жизни ♥️ какое событие, узнаете чуть позже», – написала она на своей странице в Инстаграм.

На опубликованном фото Ульянова в шпагате висит вниз головой. Таким трюком она уделала пожалуй и известную любительницу пагатов Анастасию Волочкову.

Напомним, экс-холостячка Даша засветила округлившийся животик в кожаном платье: "Ого, какой размер...".

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Также Politeka писала, что экс-холостячка Даша задрала пижаму, похваставшись похудевшим телом: "Макс знает, кого потерял...".