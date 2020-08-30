Победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова посветила роскошной фигурой в прозрачном корсете, распахнув при этом пиджак
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Готовность номер один», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованных снимках Ульянова позирует в прозрачном корсете, который минимально прикрывает ее роскошные формы. Сама красотка дополнила образ красивой цепочкой и браслетом.
«Очень крутая», «шикарнючая», «моя дива. Влюбился в тебя, как только увидел», «Вот это красотка!😍Какие там холостяки, тут холостячку снимать нужно было!», «безусловно – лучшая», «невероятно красивая», «красотка нереальная», «огненная красотка, аж слова подобрать не могу», - пишут ее поклонники.
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До этого мы писали, что Даша Ульянова покорила образом в одной из последних своих фотосессий.
Девушка обрела популярность еще на проекте, а после победы в нем стала поддерживать популярность благодаря социальной сети Инстаграм. Теперь девушка активно ведет свой блог и часто обновляет профиль, пополняя тот жаркими фото из съемок.
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