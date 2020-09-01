Філіп Кіркоров показав своїх школярів

Як пише Politeka.net, фото він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram".

На знімку діти Кіркорова відображені поруч з дідусем.

"Боже, які ж ви красиві !!! 😍 В добру годину !!! Дружної атмосфери, цікавих подій, чудових відміток і постійного прагнення бути краще, ніж вчора!!!", "Вітаю!!! Доброго та успішного навчального року!» ,- пишуть в мережі.

Не втримала і співачка Ольга Бузова. "Які 😻», - написала вона.

Як відомо, дітей Кіркорову народила сурогатна мати. Точно також як його екс-дружині Аллі Пугачовій і другу Сергію Лазарєву. І Алла-Вікторія, і молодший син Мартін дуже схожі на свого зоряного батька.

Нагадаємо, дочка Кіркорова Алла-Вікторія з'явилася на світ 26 листопада 2011. Про народження дочки співак вперше повідомив публіці 26 листопада на кремлівській сцені, де проходило вручення премії «Золотий грамофон». Пізніше про її народження в телеефірі було оголошено в програмі " що? Де? Коли?». У програмі "Пусть говорят" 30 листопада 2011 Кіркоров розповів, що дочку звуть на честь його матері Вікторії і на честь Пугачової.

Син Кіркорова-Мартін-Крістін народився 29 червня 2012 року в США також від сурогатної матері.

Відзначимо, що мамою діти Кіркорова називають хрещену Наталію Єфремову. Жінка не публічна особистість, але дуже близька з сім'єю Короля російської естради.

Нагадавши, Кіркоров вразив новим перетворенням і нарвався на критику: "жах, Кончіта Вурст нервово курить".

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