Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров представил себя в роли популярной певицы Рианны

Как пишет Politeka.net, он опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм" странное видео, которое вызвало бурную реакцию поклонников (чтобы посмотреть, скрольте до конца).

При помощи специальной программы лицо Филиппа Киркорова "приставили" к телу Рианны в ее клипах. На видео экстравагантный гибрид из двух музыкантов предстает в разных горячих образах и нарядах. Так для шуточного ролика использовали кадры, на которых Рианна обнаженная забралась в ванную или щеголяет в кружевном наряде, играя кошечку.

"Сверкай ярко, как бриллиант 💎 от КиРианы🤣

А ФиРиана пусть попробует роль #KingOfDiamonds 🤩 👑", - отметил Киркоров в описании.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на выходку исполнителя:

"Оуууу бейби"; "Идеально, Филипп Бедросович 👍🔥🤣"; "Ахахах, а ниче так, даже очень 🔥😹"; "Как будто тут и было лицо"; "Красава!!! Реально профи. Браво"; "А ей зачем это. Она настоящая женщина"; "Филя, а что нельзя было выбрать мужского исполнителя?"; "Потому что нельзя быть на свете красивым таким 🤗🤗😏😏😏😏😏🔥🔥🔥"; "Филипп 🔥🔥🔥, красивый до невозможности! Ну и как всегда поднимаете настроение 😂😂😂!"; "Маразм крепчает"; "Крыша поехала"; "Ну уж пора бы и открыться😂😂😂"; "Кончита Вурст нервно курит в сторонке".

Напомним, что Киркоров в одних плавках сверкнул подкачанной фигурой, Ивлеева оценила.

Также Politeka писала, что кучерявый Киркоров напомнил о себе задорными танцами с мулаткой: «Образ твой манит...».