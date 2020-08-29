53-летний российский певец Филипп Киркоров произвел фурор фото из болгарского города Варна, в котором родился

Как передает Politeka.net, артист поделился свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, позируя на фоне самолета - в предвкушении полета.

Поседевший Киркоров в светлой кепке, бело-синей футболке, с браслетом из деревянных бусин и прической-косичками улыбнулся в камеру.

"Взлетаем ✈️ Жми 2 раза на нос самолёта, на удачу 💯✌🏼", - подписал кадр Филипп.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Ну какой же вы кайфовый😍🤩"

"Филя, ты куда?😦"

"Какой довольный"

"Классно !!! Возьмите меня с собой 😂"

"Никто не держит"

"Удачного Вам полёта с детишками и лёгкой посадки! 👨‍👧‍👦❤😘"

"Ох и активный дед, если и старость, то только такая ))"

"Ой, мне, если честно сперва показалось какой-то араб в ленте, а самолёт как верблюд 🙈🙈🤣🤣 Бурная фантазия творческого человека, знаете-с 🤣"

Ранее мы сообщали, видимо, Киркоров с детьми заехал в родную Варну по пути из Греции, где отдыхал с детьми.

Артист показал, как 8-летний Мартин и Алла-Виктория катались на доске для серфинга. Сначала девочка помогла брату встать на ноги, после чего дети отпустили трос и ловили волну без страховки. Стоит отметить, что периодически было слышно детский крик, но они все равно выполнили трюк и поймали волну.

«Приближаем выходные новыми трюками! Сплоченные, смелые, отважные, амбициозные! Горжусь моими героями. И вот так дружно держим курс в новую школу! Уже через пару дней будем знакомиться с новыми классами. Мы готовы! Греция, конечно, нас зарядила на все 100%», - поделился эмоциями Киркоров.

Напомним, что Киркоров в одних плавках сверкнул подкачанной фигурой, Ивлеева оценила.

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