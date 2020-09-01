Филипп Киркоров показал своих школьников

Как пишет Politeka.net, фото он опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

На снимке дети Киркорова запечатлены рядом с дедушкой.

«Боже, какие же вы красивые !!! 😍 В Добрый час !!! Дружной атмосферы, интересных событий, великолепных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера!!!», «Поздравляю!!! Доброго и успешного учебного года!», - пишут в Сети.

Не удержалас и певица Ольга Бузова. «Какие 😻», - написала она.

Как известно, детей Киркорову родила суррогатная мать. Точно также как его экс-супруге Алле Пугачевой и другу Сергею Лазареву. И Алла-Виктория, и младший сын Мартин очень похожи на своего звездного отца.

Напомним, дочь Киркорова Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011. О рождении дочери певец впервые сообщил публике 26 ноября на кремлевской сцене, где проходило вручение премии «Золотой граммофон». Позднее о её рождении в телеэфире было объявлено в программе «Что? Где? Когда?». В программе «Пусть говорят» 30 ноября 2011 года Киркоров рассказал, что дочь зовут в честь его матери Виктории и в честь Пугачёвой.

Сын Киркорова — Мартин-Кристин родился 29 июня 2012 в США также от суррогатной матери.

Отметим, что мамой дети Киркорова называют крестную Наталью Ефремову. Женщина не публичная личность, но очень близка с семьей Короля российской эстрады.

Напомним, Киркоров поразил новым преображением и нарвался на критику: "Ужас, Кончита Вурст нервно курит".

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