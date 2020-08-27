37-летний российский певец Сергей Лазарев ошеломил публику новым фото, на котором прекрасно все

Как пишет Politeka.net, свежий кадр с фотосессии Лазарев опубликовал в Инстаграм. Певец вновь фотографировался у известного фотографа Данила Головкина, который снимает популярных российских звезд.

Лазарев, которому до сих пор приписывают роман с Ани Лорак, позировал на камеру в белоснежном пиджаке, который он надел на голое тело. Он повернул голову в сторону, чтоб показать татуировку на шее в виде буквы N. Внимание поклонников привлекла брошь, которую Сергею прицепили на пиджак. Она напоминала замок в виде огонька.

За час пост исполнителя собрал более 20 тысяч лайков. Не сдержалась, и поставила лайк под фото российская певица Лолита.

«Чумовая фотография, Сергей», «А можно без пиджака?», «Красавчик! А что татушек обозначает N??», «Какая интересная брошь!», «Огонь пожар», «Ох, ну до чего же красивый», «ого, невероятный», «Какой бусичка», «‏Number one», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что артист насмешил поклонников новым фото. В кадре спокойный с виду Лазарев позировал рядом с грозным львом (правда, нарисованным). Сергей, с легкой ухмылкой на лице, бесстрашно смотрел в раскрытую пасть зверя.

Напомним, что Лазарев неожиданно рассказал, кому принадлежит Крым: "Тридцать лет я жил с мыслью, что...".

А еще Politeka писала, что Сергей Лазарев в темном наряде свел с ума поклонниц, неожиданное фото.

Также Politeka сообщала, что Лазарев взбудоражил горячим видом в черном костюме, даже Ани Лорак не устояла: «За 5 минут до...».