Российский певен Сергей Лазарев поделился снимком, сделанным за несколько минут до выхода на сцену

Фото он опубликовал на своей странице в социальной сети Инстаграм. В кадре на Сергее черная футболка, блейзер, темные свободные штаны в светлую полоску и белые кроссовки на толстой подошве.

На снимке он смотрит в сторону и держит одну руку в кармане.

Где именно сейчас гастролирует Лазарев, сказать сложно, но в комментариях поклонники пишут, что ждут артиста в Ялте. Кроме того, он разбавляет ленту снимками с отдыха на море.

«Хорошего концерта❤️», «Какой брутальный😍🔥», «шикарный!!!❤️», «Красавчик ❤️😻», «Бог красоты😍», «Бог», «50 оттенков черногоо», – пишут в комментариях восторженные поклонники под фотографией артиста.

Ранее мы рассказывали о том, что Лазарев удивил поклонников неожиданным признанием. В частности, у себя на странице он разместил фото, как сидит у окна в стильном наряде: зеленой футболке, шортах и кроссовках.

«Задумался..Заехал к Дане в гости в его новую студию и шоурум! Давно с ним не виделись, хотя дружим уже тысячу лет. Поговорили, поняли, что не время в нашем возрасте разбрасываться людьми», - подписал фото Лазарев.

Напомним, что Сергей Лазарев показал подросшего сына.

А еще Politeka писала, что раздетый Лазарев рассекретил тату в честь любимой женщины и выдал ее имя.

Также Politeka сообщала, что мускулистый Лазарев свел с ума идеальным телом в майке, Лорак кусает локти.