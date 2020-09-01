"Він зірка, і цим все сказано!"

39-річний російський гуморист Гарік Харламов, екс-чоловік актриси Христини Асмус, потішив мережу знімком з донькою-першокласницею

Як передає Politeka.net, шоумен поділився свіжим фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому позує разом з 6-річною дочкою Настею у дворі школи. Сьогодні дівчинка пішла в перший клас.

Гордий батько схилився над малятком, стоячи ззаду, показуючи на неї пальцями: мовляв, подивіться, яка вона у мене розумничка.

При цьому об'єктом палких обговорень став наряд Гаріка. Він з'явився на шкільній лінійці в спортивному образі: олімпійці та шортах.

"Ну понеслася)) перший раз в перший клас ! Анастасія Ігорівна Харламова -першокласник !) ", - підписав фото Харламов.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Багато хто цікавився, де мати дівчинки, однак, Гарік так і не відповів. До речі, напередодні Асмус виставляла в Instagram кадри з актором Іваном Охлобистіним, з яким знімається в новому проекті.

"От би і мій батя в шортах пішов на лінійку)" - "він же прям зі спортзалу забіг не встиг переодягнутися 💪 🤣" - "він зірка, і цим все сказано! Хоч у чому з'явися 😊 👍" - "а мати де?"

"жесть як на Христину схожа!)"

"Гарік схуд або так здається?"

"Ви вибачте, але доча вилита мама😉 прийміть привітання!"

"Де її мамка?"- "з Охлобистіним "кувиркається"

"Вчора хоч не пив? А то знову опухлий..."

"Татові зуб вибити і один в один"

"Вітаю🥳 🤩 Гарік , ти схуд чи що?😁"

Раніше ми повідомляли, блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з Харламовим, показала, чим могла б полонити останнього. Дівчина продемонструвала апетитне декольте крупним планом.

"Тут-одна) Якщо фото набере дуже багато лайків, побачите з ким...😂 #weekend", - підписала фото зірка, отримавши у відповідь в коментарях, мовляв, ясно, що з Гаріком.

Нагадавши, розповнілий Харламов вразив божевільними розвагами з дочкою Асмус: "досить вже жерти, Гарік»

Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.

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