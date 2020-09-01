Відома українська співачка Злата Огневич показала себе і розповіла про тренування

На фото Злата позувала в лосинах топі і шкарпетках. Красуня зібрала волосся в хвіст, сівши на шпагат на маті. Огневич посміхалася на камеру, а руки залишила по сторонах. Фото вийшло дуже ефектним і таку розтяжку оцінить навіть Анастасія Волочкова. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Головне правило хорошого тренування - це оптимальне навантаження і вода.

Ви знаєте, що наші м'язи на 75% складаються з води?

Всі процеси в організмі відбуваються за участю Н2О, тому, під час тренування завжди потрібно поповнювати водний баланс", - написала Злата.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Ого, як круто. Я так і не сіла на шпагат", "ти як завжди чарівна, особливо посмішка"," Круто, я теж сідаю на шпагат, в дві сторони", "яка ви гарненька", "я завжди тренувалася в залі під твої пісні і взагалі дуже тобою надихалася! Спасибі, Златочка за твою творчість".

Ми писали, що відома українська співачка Злата Огневич показала себе в сміливому образі і розповіла про літо.

На фото Злата позувала в чорному боді з мотузочок і піджаку. Образ красуня доповнила піджаком кремового кольору, а в руках тримала чашку кави з кришечкою.

Нагадавши, Злата Огневич в прозорій сукні без краплі збентеження розвалилася на сходинках

А ще Politeka писала, що Злата Огневич показала ідеальний шпагат, Волочкова так не зможе

Також Politeka повідомляла, що білява Злата Огневич вразила розтяжкою в повітрі, заткнувши за пояс Волочкову



