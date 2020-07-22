Известная украинская певица Злата Огневич показала себя и удивила пластикой

На фото красотка позирует в лосинах, носках и топе. Злата стала на шпагат, показывая идеальную растяжку. На фото также можно легко оценить и подтянутые формы Огневич. Волосы звезда решила оставить распущенными, а сама улыбалась на кадрах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Всем здоровья! А я пойду выпью грейпфрутовый фреш после тренировки в супер-студии", - написала Злата.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Ну ничего себе", "Злата, ты красавица", "Молодец, круто тренируешься. И твой шпагат супер, невероятно просто", "А ещё полезно тянуться расставив руки вверх и в сторону по 1~ 2 минуты по 2- 3 раза в день...", "Зачет", "Ты просто бомба, ракета".

Сообщалось, что известная украинская певица Злата Огневич похвасталась фигурой в платье в золотых тонах.

Так, Злата была в платье на тонких бретельках, которое подчеркнуло ее формы. Девушка присела на стул и ярко улыбалась. Ее образ завершали серьги и множество колец на пальцах. Огневич выглядела ярко и свежо.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Злата Огневич показала свое умение в гимнастических лентах.

На фото Злата позировала в красном комбинезоне, у которого была открыта спина. Огневич собрала волосы в хвост, чтобы не мешали, а сама парила а воздухе среди гимнастических лент.

Напомним, Злата Огневич в кружевном белье без капли стыда показала свою женскую силу

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