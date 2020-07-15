Известная украинская певица Злата Огневич показала свое умение в гимнастических лентах

На фото Злата позировала в красном комбинезоне, у которого была открыта спина. Огневич собрала волосы в хвост, чтобы не мешали, а сама парила а воздухе среди гимнастических лент. Кадр получился очень эффектным и даже соблазнительным, ведь таких шикарных элементов не повторить, возможно, Анастасии Волочковой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда каждая тренировка в удовольствие. Мой любимый, профессиональный, тренерский состав", - написала Злата.

Фанаты поставили полторы тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка", "Крутая растяжка", "Ох, как оно шикарно выглядит на фото. И для организма, уверена, такое расслабление", "Прекрасного его продолжения", "Вау", "Очень красиво", "Принцесса цирка".

Сообщалось, что популярная украинская исполнительница Злата Огневич сверкнула безупречной фигурой в кружевном белье.

«Моя женская сила в том, что я #ПриймаюСебе и понимаю, что такое любовь и уважение — нельзя быть немножко добрым, а немножко – плохим. Все мы - такие, как есть, и это прекрасно! У всех своя красота и особая магия», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Огневич позирует в распахнутом наряде и одном кружевном белье с чулками.

Напомним, Злата Огневич выставила свои "ягодки" в красном белье

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