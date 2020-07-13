Популярная украинская исполнительница Злата Огневич сверкнула безупречной фигурой в кружевном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Моя женская сила в том, что я #ПриймаюСебе и понимаю, что такое любовь и уважение — нельзя быть немножко добрым, а немножко – плохим. Все мы - такие, как есть, и это прекрасно! У всех своя красота и особая магия», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Огневич позирует в распахнутом наряде и одном кружевном белье с чулками. Это произвело фурор среди ее поклонников.

«Сногсшибательная», «С пояском так вообще офигеть как се*си», «Выглядит красиво и интересно , сразу думаешь о свадьбе», «Стильная, гламурная, сексуальная, модная, обворожительная», — пишут они.

До этого сообщалось, что украинская певица Злата Огневич показала свое белье.

Артистка опубликовала жаркое фото в своем Инстаграм. Звезда позировала в белой рубашке, которую без стыда расстегнула.

Оказалось, что красотка надела красный лифчик с кружевом. Белье подчеркнуло идеальные формы украинской знаменитости. Грудь приподнялась, при этом лямки белья натянулись на плечах.

Злата позировала, наклонив голову. Волосы красотка распустила, закинула их за ушки, сверкнув сережками.

"... Мое тело Мое дело! Будет так, как я захотела ... 💕 Аффирмация на сегодня!", - написала певица.

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