Дружина російського гумориста Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка показала себе і розповіла про настрій

На фото Ревва позувала в чорно-зеленому купальнику. Красуня показала себе по бюст, демонструючи пристойне декольте. Зірка залишила волосся розпущеним, а образ доповнила великою сережкою у вусі. Анжеліка стояла на тлі вікна з жалюзі і можна побачити смуги світла Сонця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Настрій, як у осіннього листочка - хочеться відірватися!!",- написала зірка.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Очі", "Анжеліка ваша посмішка зігріє в будь-який час року", "душевна, красива"," Вам потрібно на обкладинку самого крутого журналу", " Анжеліка, яка ви красива!Щастя вам безмірного і вашої чудової сім'ї. Обожнюю !!!!!!", "Яка ви красива ! Анжеліка, ви Богиня краси!!!", "Не відмовляй собі ні в чому, відірвися, крихта", "чудова", "і я на сонячних працюю....".

Ми повідомляли, що дружина російського коміка і шоумена Олександра Ревви Анжеліка похвалилася розкішною фігурою в прозорій накидці.

"Ну що батьки, знову в бій? Завтра починаємо?? Всім сил і терпіння!! Міцного здоров'я нам і нашим дітям", - йдеться в повідомленні.

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