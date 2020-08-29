Супруга шоумена Александра Реввы, больше известного публике как Артур Пирожков, Анжелика махнула отдых в Турцию

Судя по геометке на фотографиях в социальной сети Инстаграм, красотка наслаждается солнцем и морем в Бодруме, передает Politeka.net.

На новом снимке, которым мама двоих прекрасных девочек поделилась с подписчиками, она изображена в купальнике выходящей из моря по ступенькам. Анжелика держится за поручни и смотрит в камеру. В глаза бросается стройная точеная фигура женщины и отсутствие даже малейшего намека на лишние килограммы.

В подписи к кадру Анжелика рассказала о своей мечте.

«Два дня на море, я уже блонд!! Как так можно.. 😅 Я не фанат Турции, здесь я второй раз в жизни и конечно здесь нужно приложить усилия, чтобы получить сервис, особенно сложно таким, как я, у которых диплом в Hospitality Industry (Hotel Management) и опыт работы в лучших цепочках мира. Пока не наведу порядок, отдыхать мне очень сложно. Когда-нибудь у меня будет свой отель 🏨 Это моя мечта, а чтобы посетить его, это будет вашей мечтой. Он будет необыкновенным, с самым лучшим сервисом! 🤞✊ 🏨 #RA ☀️», – рассказала женщина.

«Вы такая красивая. Богиня красоты😍😍😍😍😍», «Класс 🌷», «Какая вы красивая, Анжелика !Счастья вам безмерного ❤️Вы королева красоты! Богиня и принцесса . 💕Деткам вашим тоже всего самого хорошего)», «Какая вы худенькая и красивая!! Как удаётся держать вес?», «Вы невероятно красивая, словно греческая богиня из мифологии.😍 Вы шикарно, отпадно и сногсшибательно выглядите 💖. Как самый красивый цветок 🌹», «Ого! Вы не только красивая, еще и суперпрофессионал!👏🌞💐», – пишут в ответ поклонники звезды.

Напомним, что Артур Пирожков в компании известной красотки заставил себе завидовать: "Какая наглость".

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков вырядился в пионера и ошарашил новой внешностью на съемках, фото.

акже Politeka писала, что старшая дочь Артура Пирожкова удивила сходством с мамой и вызвала настоящий фурор.