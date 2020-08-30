Жена Артура Пирожкова, Анжелика Ревва, растрогала кадрами их семилетней дочери Амелинды

Как передает Politeka.net, она выложила несколько фото и видео семейного отдыха на своей странице в социальной сети "Инстаграм". "Амелинда... почему они так быстро растут!!!!", - подписала она пост.

В первом ролике видно, как девочка идет по мостовой в белой маечке и разноцветных шортах, а по дороге чешет ногу. Мама обратилась к ней, чтобы подбодрить.

"Что там, тебя комары покусали? Ну ты сладенькая такая, я бы тоже тебя покусала", - в шутку сказала Анжелика и рассмешила дочь.

В другом видео малышка идет за руку с мамой и смотрит в камеру. Анжелика также выложила фото Амели в фиолетовом платьице. Девочка с ногами забралась на шезлонг и позирует на фоне пляжа.

"Мои кРАсоточки❤️❤️", - прокомментировал сам Александр Ревва (настоящее имя Артура Пирожкова). Многие пользователи соцсети тоже восхитились семьей артиста:

"А я помню её малепусенькой. Когда мама говорит кто съел конфетки, а Амели отвечает жайчик!!! Мога, мога жайчик шъел😂😂😂 А сама вся в шоколаде 😂😂😂 ой хорошенькая я не могу"; "Обожаю вашу девочку 🥰 сплошное очарование 😍😍😍"; "Эта родинка сведёт всех с ума!❤️💋💋"; "Огонь, звоните пожарным🔥🔥"; "Она ангел!❤️❤️❤️ Расти красотка! На радость мамочке и папе!❤️"; "Ах этот взгляд 😍сведёт всех с ума💋".

Напомним, что Артур Пирожков в компании известной красотки заставил себе завидовать: "Какая наглость".

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков вырядился в пионера и ошарашил новой внешностью на съемках, фото.

Также Politeka писала, что старшая дочь Артура Пирожкова удивила сходством с мамой и вызвала настоящий фурор.