Российский шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, удивил непривичным внешним видом

Как сообщает Politeka.net, ради нового проекта артист сильно преобразился и приобрел новую отличительную особенность. Он показал изменения крупным планом на своей странице в соцсети "Инстаграм".

На снимке Александр Ревва предстал будто другим человеком, в первую очередь, благодаря густым усам под носом. Судя по обстановке, над внешностью артиста только-только поработали гримеры - он сидит в кресле, по шею укрытый накидкой. У шоумена можно заметить довольно короткую прическу-ежик с пробором.

"Не могу придумать имя и профессию этому мужчине. Помогите, друзья!!! Всем хорошего дня!!!", - подписал фото Александр Ревва.

Пользователи социальной сети тут же ответили на призыв артиста и предложили свои варианты в комментариях, многие отметили схожесть актера с другими знаменитыми личностями:

"Дон пеппероне, колбасобарон 😂🔥"; "Старый Дима Билан"; "Новый Лукашенко 😂😂😂😂😂"; "Внебрачный сын Лукашенко"; "Николай, конюх. Любит петь и фанатеет от группы Queen👌"; "Усатая девчонка, утри усами слёзы"; "Это же вылитый Дима Билан😁"; "Фредди Пирожков".

Ранее Александр Ревва поделился с подписчиками, что события фильма "Прабабушка легкого поведения", в котором он сейчас снимается, будут проходить на ВДНХ в Москве в 1980 году. Она даже показал свое фото в новом образе на фоне столичных видов.

Напомним, как беспечный Артур Пирожков впал в детство и удивил развлечениями: "На кураже".

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков с женой поразили видом на архивных кадрах, до популярности и денег: "Похож на Траволту".

Также Politeka писала, что Артур Пирожков переоделся в женское и ошарашил безумным поведением, видео: "Худшее, что я видел...".