34-річна російська співачка і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова перестаралася зі зміною зовнішності, викликавши переполох в мережі

Як передає Рoliteka.net, артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з іншою стрижкою.

Так, Ольга проміняла каре на довге волосся, наростивши собі пасма мало не до пупка. Дівчина позувала в короткому темному топі й джинсовій спідничці, оточена повітряними кульками.

"Довгоочікувана зміна образу 👸 до нового сезону готова✊ 🥰", - підписала фото Бузова.

Примітно, що одним з перших новий імідж артистки оцінив її коханець, реп-виконавець Дава, який написав: "Іди до мене я тебе розцілую 😍"

Користувачі кинулися коментувати побачене: багатьом "не зайшов" новий образ Бузової, мовляв, з короткою стрижкою їй було краще.

"Ой, як круто❤️😻 😻 😻 дуже подобається!"

"це мужик?"- "🙈і мені здалося мужик, переодягнений в жінку🙈"

"Знову рот відкритий ♪"

"Не дуже, сильно подовжилося обличчя ️" - "хоч одна людина написала факт👍"

"Раніше було краще..."

"Мені колишній образ подобався більше ☺ ️"

"Ти чарівна, тобі все йде ☺❤️"

"Даааа, довге волосся 😍 😍 😍 кайфова ❤️"

"А мені каре більше подобалося"

Раніше ми повідомляли, Бузова показала в Instagram кадри з тренування до нового сезону проекту "Зірки на льоду". Ольга натягнула ковзани та показала, на що здатна. Правда, в підписі, співачка зізналася, що сильно переживає:

"Все менше і менше залишається часу до початку зйомок 😭 і починається мандраж 😨 😨 😨 страшно-то як😱 ...step by step вчуся впевненіше триматися на льоду, щоб дивувати Вас в новому сезоні 💪 ⛸ @ice_1tv🧊".

Нагадавши, Бузова блиснула фігурою в купальнику і розповіла про сюрпризи: «Ось це так!»