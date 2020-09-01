34-річна російська співачка і телеведуча проекту "Дом-2" Ольга Бузова перестаралася зі зміною зовнішності, викликавши переполох в мережі
Як передає Рoliteka.net, артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з іншою стрижкою.
Так, Ольга проміняла каре на довге волосся, наростивши собі пасма мало не до пупка. Дівчина позувала в короткому темному топі й джинсовій спідничці, оточена повітряними кульками.
"Довгоочікувана зміна образу 👸 до нового сезону готова✊ 🥰", - підписала фото Бузова.
Примітно, що одним з перших новий імідж артистки оцінив її коханець, реп-виконавець Дава, який написав: "Іди до мене я тебе розцілую 😍"
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Користувачі кинулися коментувати побачене: багатьом "не зайшов" новий образ Бузової, мовляв, з короткою стрижкою їй було краще.
"Ой, як круто❤️😻 😻 😻 дуже подобається!"
"це мужик?"- "🙈і мені здалося мужик, переодягнений в жінку🙈"
"Знову рот відкритий ♪"
"Не дуже, сильно подовжилося обличчя ️" - "хоч одна людина написала факт👍"
"Раніше було краще..."
"Мені колишній образ подобався більше ☺ ️"
"Ти чарівна, тобі все йде ☺❤️"
"Даааа, довге волосся 😍 😍 😍 кайфова ❤️"
"А мені каре більше подобалося"
Раніше ми повідомляли, Бузова показала в Instagram кадри з тренування до нового сезону проекту "Зірки на льоду". Ольга натягнула ковзани та показала, на що здатна. Правда, в підписі, співачка зізналася, що сильно переживає:
"Все менше і менше залишається часу до початку зйомок 😭 і починається мандраж 😨 😨 😨 страшно-то як😱 ...step by step вчуся впевненіше триматися на льоду, щоб дивувати Вас в новому сезоні 💪 ⛸ @ice_1tv🧊".
Нагадавши, Бузова блиснула фігурою в купальнику і розповіла про сюрпризи: «Ось це так!»