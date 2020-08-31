34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова показала, как расслабляется

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в бане, а именно в огромном чане с водой и хвойными ветками.

Раздетая Ольга продемонстрировала, по мнению пользователей, слишком тощую фигуру, облачившись в черный спортивный купальник. Бузова прикрыла бюст ветвями и улыбнулась в камеру, стоя в воде чуть выше, чем по колено.

"Если выходной, то такой 🥰🥰🥰 уехать за 100 км от Москвы, проснуться в лесу, сходить в баньку, и сидеть потом смотреть фильмы на свежем воздухе, в тот момент когда собачки гуляют у домика 🐶😍 🌳🌲🌲🌲 А что для вас идеальный выходной? 😍", - подписала фото знаменитость.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, отметив, что Ольга выглядет "на 15 лет":

"Такая свеженькая ❤️отдыхай💋обнимаю"

"Тощая как смерть. Оля ты наверно вся на нервах"

"То макароны теперь ветки"

"Русалка 😍"

"Курица в борще, которая смогла выжить 😂"

"Тебе тут будто 18 лет😅" - "тут как будто лет 13-14, а не 18..."

"Чересчур отфотошопилась, лицо 15 подростка. Перебор"

"Не хватает только шпагата😅 На самом деле да, утро идеальное)))"

"Боже 🔥🔥🔥сама на себя не похожа 😍😍😍как школьница☺️☺️❤️"

"Такое ощущение что тебе тут лет 15😂"

Попариться в баньке и "поплавать" в чане любят также балерина Анастасия Волочкова и телеведущая Анфиса Чехова. Бузова, видимо, не удержалась, любуясь кадрами их релакса в соцсетях, и тоже решила попробовать.

Ранее мы сообщали, что Чехова выставила в Инстаграм снимки, хвастаясь "прелестями русской бани". Пышнотелая красотка продемонстрировала формы в соблазнительном изумрудном купальнике.

"Вениками отходили, в чане сварили, эвкалиптом, лавандой и донником надышалась. И даже в хамаме полежала☺️ Вообще, я не фанат бани, но не попробовать банный обряд - это преступление! Многие сюда едут именно за этим😍 И я такой кайф вчера получила😋", - рассказывала Анфиса.

А вот Волочкова, как известно, регулярно "захаживает" в баньку - ее оголенные фото в бочке с водой (иногда даже со шпагатом) стали уже притчей во языцех.

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