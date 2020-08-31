Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала, как провела последние дни лета

Как передает Рoliteka.net, артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм.

На фото Бузова в белом купальнике со стразами и шляпе позирует на фоне моря.

Артистка призналась, что только относительно недавно научилась по-настоящему отдыхать.

«Последние выходные лета закончились, вот это да! 😏 Вчера полностью посвятила время себе. Считаю вообще очень важным уметь полностью отключаться и перезаряжаться, не брать на отдыхе телефон, ( только для сторис 🤪🤪🤪) и не обсуждать работу. ✊🏻 Полумеры тут не работают - и не отдохнешь, и не поработаешь. Я тоже не сразу к этому пришла, сначала долго боялась отложить телефон, казалось, что весь мир без меня рухнет! Но теперь я научилась отдыхать, чтобы быть с новыми силами и творить для вас, #мои_люди ❤️», - написала она.

Также Бузова анонсировала сюрпризы для фанатов.

«Так что вчера был отдых, впереди сентябрь и что-новое... Точно не коронавирус надеюсь, Президент объявил уже про вторую вакцину. 🙌🏻 А что новое - все увидим, у меня для вас очень много сюрпризов в этом сезоне», - написала она.

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