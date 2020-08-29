34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова привлекла внимание неожиданным талантом, который в ней открылся

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала во время тренировки в преддверии нового сезона шоу "Звезды на льду" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Бузова, облаченная в черные лосины, такого же цвета свободную футболку и, конечно же, коньки, в компании со своим партнером изумила "трюками" и уверенными движениями.

Правда, в подписи, артистка призналась, что сильно боится и переживает.

"Всё меньше и меньше остаётся времени до начала съёмок 😭 и начинается мандраж 😨😨😨 страшно-то как😱 ...step by step учусь увереннее держаться на льду, чтобы удивлять Вас в новом сезоне 💪🏻⛸ @ice_1tv 🧊. Смотрю на это видео и не верю, что это я 🙆🏻‍♀️ не то, что стою на коньках 😂 а еду, и ещё что-то делаю 🙏🏻 ещё раз убеждаюсь, что нет преград в жизни, если ты хочешь научиться чему-то новому☺️ работать-работать 💪🏻 Чем мы сейчас и займёмся @dmitry_solovyev ⛸✊🏻 Я на лёд, целую Вас 🧊 держите за меня кулачки 🙏🏻", - сообщила Бузова.

Пользователи оказали ей поддержку в комментариях:

"Это видеошоп 😂😂😂🤪 Просто нереально🔥👏🏼"

"Королева Льда 👑🧊"

"я представляю, НАСКОЛЬКО это тяжело! По 5 часов в день откатывать...и плюс песни успевает записывать, работать, интервью давать. И всегда с улыбкой на лице! Пример конечно для многих!"

"Оля, ты справишься ❤️ Вся страна на тебя смотрит 👍🏻"

"Сил тебе, Оля! Ты лучшая 🔥"

"❤️Вот это действительно круто))🔥🔥🔥 а до этого каталась на коньках??"

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