34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова перестаралась с изменением внешности, вызвав переполох в сети

Как передает Рoliteka.net, артистка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с другой стрижкой.

Так, Ольга променяла каре на длинные волосы, нарастив себе пряди чуть ли не до пупка. Девушка позировала в коротком темном топе и джинсовой юбочке, окруженная воздушными шариками.

"Долгожданная смена образа 👸🏻 К новому сезону готова ✊🏻🥰", - подписала фото Бузова.

Примечательно, что одним из первых новый имидж артистки оценил ее любовник, рэп-исполнитель Дава, написавший: "Иди ко мне я тебя расцелую 😍"

Пользователи кинулись комментировать увиденное: многим "не зашел" новый образ Бузовой, мол, с короткой стрижкой ей было лучше.

"Ой, как круто❤️😻😻😻 очень нравится!"

"это мужик?" - "🙈и мне показалось мужик, переодетый в женщину🙈"

"Опять рот открыт 😁"

"Не очень, сильно удлинилось лицо🤷‍♀️" - "хоть один человек написала факт👍"

"Раньше было лучше..."

"Мне прежний образ нравился больше🤷‍♀️"

"Ты прелестна, тебе все идёт 🔥😍❤️"

"Даааа, длинные волосы 😍😍😍 Кайфовая ❤️"

"А мне каре больше нравилось"

Ранее мы сообщали, Бузова показала в Инстаграм кадры с тренировки к новому сезону проекта "Звезды на льду". Ольга натянула коньки и показала, на что способна. Правда, в подписи, певица призналась, что сильно переживает:

"Всё меньше и меньше остаётся времени до начала съёмок 😭 и начинается мандраж 😨😨😨 страшно-то как😱 ...step by step учусь увереннее держаться на льду, чтобы удивлять Вас в новом сезоне 💪🏻⛸ @ice_1tv 🧊".

Напомним, Бузова блеснула фигурой в купальнике и рассказала о сюрпризах: «Вот это да!»