36-річний український гуморист, зірка "Квартал 95", Юрій Ткач здивував витівкою п'ятирічної дочки на пляжі

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому показав дочку Лізу, яка "приготувала" незвичайний "тортик" з піску, а замість вишеньки - дохла медуза (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Дивовижна штука, це що?", - запитав батько у дівчинки, наближаючись з камерою і знімаючи "тортик" крупним планом.

"За законами фізики, це торт... водяний", - оригінально відповіло малятко.

"Новий закон фізики))) як вам? ))) ", - запитав у користувачів Юрій в підписі до кадрів.

Варто відзначити, багато хто накинувся на гумориста з претензією, мовляв, "навіщо вбили медузу". Правда, в коментарях з'ясувалося, що вона вже й так була мертвою.

"Юрик, ти, як зразковий батя, повинен цей торт спробувати!😃"

"Бідна медуза..." - "вона дохла на березі лежала вже"

"😍❤️ви такі класні! Позитивні! Доця милашка, дружина принадність, Юра красень! Суцільне задоволення, коли дивишся на вас!❤️"

"Медузу шкода)"

"Вона проткнула медузу травою?? Добра дівчинка😁"

"Торт ульот, ще і новий закон фізики👍❤️"

"Ця медузка ніколи і подумати не змогла б, що помре так феєрично 🤣"

"Навіщо медузу вбили? !!!"

"Медузу-то шкода... вона хоч і без мізків, але жива-то☝️ " - "вже ж не жива на березі валялася"

Раніше ми повідомляли, Ткач потішив сімейним фото, на якому постав з дружиною Вікторією і донькою. Всі троє дуже схожі один на одного, на думку шанувальників артиста. На знімку весела сімейка "скривила" обличчя через яскраве сонце.

"Головне на відпочинку, не напружуватися", - підписав гуморист.

"По-моєму, чоловік справа підгорів!", "Не зрозумієш, на кого більше красуня схожа) мама з татом дуууже схожі, це означає, що сім'я буде дуууже щасливою!", "Боже ну які ж ви класняві", "Боже у вас прям однакові обличчя", - відреагували шанувальники.

Нагадавши, Ткач з виряченими очима з "Квартал 95" здивував схожістю з дружиною.

Також Politeka писала, що Юрій Ткач з " Квартал 95 «здивував витівкою на зйомках:»Гнида, прибери...".