30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, розпалила мережу кадром зі спальні

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому позує обернувшись у рушник.

Кошкіна розповіла, що вирішила схуднути і вже запланувала заняття в спортзалі.

"Солодких снів вам, мої дорогі Передплатники💫 Завтра за планом ранній підйом і спортзал💪 🏼 🤪 ваші прогнози, дійду до нього?😅 Хочу скинути пару кг, а відпустка всього 3 дні)», - написала вона.

Також Кошкіна похвалилася новими пишними віями.

Після фото артистки почався справжній бум одкровень в коментарях.

"Найраща", "Я розлучився через тебе", "Хочу бути тим, з ким би ти прокидалася з посмішкою на обличчі", "Красивенна яка", "Яка ж ти красива",-пишуть в мережі.

Нагадаємо, в мережі з'явилися чутки, що розлучається з актрисою Христиною Асмус Гарік Харламов закрутив роман з Кошкіною. Так, на вечірці на честь дня народження Ляйсан Утяшевої Гарік проводив час в компанії «зірки з видатними грудьми», яка бере участь у проекті «одного разу в Росії», писали популярні телеграм-канали. Хоча ім'я дівчини спочатку згадано не було, користувачі тут же припустили, що під цей опис підходить Кошкіна.

Однак незабаром дівчина поспішила спростувати подібні домисли. Хоча її заява переконала далеко не всіх.

Нагадавши, Гарік Харламов вперше показав своїх дітей поза шлюбом, в мережі фурор.

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