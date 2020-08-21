После развода комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вокруг их пары не утихают разговоры

Как сообщает Politeka.net, и Асмус, и Харламову приписывают романы с актерами, блогерами и другими знаменитостями.

Активнее всего распространяются слухи о романе Харламова с известной блогершой Яной Кошкиной. Отмечается, что комик проводил время с фигуристой звездой проекта «Однажды в России» на вечеринке Ляйсан Утяшевой. Поклонники предположили, что речь идет о Кошкиной и стали активно раскручивать эту версию в сети. Фаны настолько хотят найти замену Асмус для Харламова, что начали забрасывать звезд вопросами о свадьбе.

Сама Кошкина, которую теперь забрасывают вопросами о Харламове, заявила, что роман с комиком ей приписывают зря. Блогерша дала понять поклонникам, что не намерена строить отношения со звездой.

Отреагировала на слухи о свадьбе и Кристина Асмус, которую также забрасывают вопросами о новой пассии экс-мужа. Артистка дерзко ответила на вопрос одного из поклонников в комментариях фразой: «Да, я подружка невесты».

Стоит отметить, что Яна Кошкина очень видная женщина. У нее в сети много ярких фото, которые будоражат фантазию мужчин.

«Ух, какой бутон!», «Это женщина анаконда», «Замечательная», «Конфетка», «Вы великолепны», - пишут поклонники ей в комментариях.

Напомним, что Асмус повеселилась на столе в тонком платье из блесток: "А в декольте пусто".

Как сообщала Politeka, Харламов после развода с Асмус поведал о будущей жене, Бузова не смолчала: «Тяжело тебе будет».

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