Российский комик Гарик Харламов вслед за своей бывшей женой насмешил фанатов предсказаниями

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото из приложения, которое предсказывает будущее. Ранее такой же скрин опубликовала у себя Асмус. Ей программа предсказала мужа-философа и троих детей.

Харламов решил испытать судьбу несколько раз. Он загрузил в приложение сразу четыре фото и получил четыре предсказания. Согласно прогнозам, будущей женой Харламова станет блогерша, космонавтка или парикмахер. Блогерша выпала Гарику дважды. Кстати, именно с блогершой Яной Кошкиной Гарику приписывают роман.

«Все варианты шикарны)», - подписал фото Гарик.

За несколько часов его пост собрал почти 40 тысяч лайков. Не сдержалась и оценила фото Ольга Бузова. В комментариях стали бурно обсуждать результаты теста. Больше всего поклонников насмешил вариант со старостью в Казахстане.

«Жена блогер и Казахстан вам обеспечены», «Все таки, Гарик, Казахстан по тебе плачет», «Перспектива старости в Казахстане - конечно, так себе», «Почему во всех случаях так много детей», «Все дороги ведут в Казахстан», «Тяжело тебе с такими деньгами жить будет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Харламов после развода с Асмус померился "богатствами" с известными музыкантами: "У тебя самый маленький".

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