Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" з'явилася в екстравагантному вигляді, розповівши про реакцію

На фото красуня позувала в топі і шортах. Зірка влаштувалася на капоті автомобіля, спокусливо вигнувшись і демонструючи свої форми. Красуня влаштувала фотосесію десь на трасі. Кассандра вирішила залишити волосся розпущеним, роблячи фото ще більш захоплюючими. про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Показала Ісусу моїх єдиних шанувальників. Він все ще любить мене. Остання фотографія - моя реакція", - написала Кассандра.

"Ось так, якщо ти збираєшся зі мною на небеса", - додала під постом зірка.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Це зігріває моє серце. Ти виглядаєш такою щасливою, сестра. Люблю тебе", " Люблю це. Не можу дочекатися, щоб повернутися з тобою", " Love this!", "So beautiful", "матуся така багата, красива і мила", "вдалої ночі і бережи себе", "як завжди - шикарно".

Ми повідомляли, що відома мексиканська модель Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) підкорила досконалостями в міні-бікіні.

Так, шикарна зірка опублікувала в своєму Instagram чергове відео в сміливому купальнику. Модель позувала в крихітному купальнику, який ледве прикривав найінтимніші місця.

Нагадавши, Кассандра Сьенега з "Playboy" показала ближче завидний бюст в крихітному ліфчику

А ще Politeka писала, що модель Кассандра Сьенега з "Playboy" блиснула найсмачнішими місцями в мереживі

Також Politeka повідомляла, що Кассандра Сьенега з "Playboy" в невидимому бікіні влаштувала пікантні ігри у ванній



