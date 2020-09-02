Відома модель Кассандра Сьєнега з "Playboy" з'явилася в екстравагантному вигляді, розповівши про реакцію
На фото красуня позувала в топі і шортах. Зірка влаштувалася на капоті автомобіля, спокусливо вигнувшись і демонструючи свої форми. Красуня влаштувала фотосесію десь на трасі. Кассандра вирішила залишити волосся розпущеним, роблячи фото ще більш захоплюючими. про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Показала Ісусу моїх єдиних шанувальників. Він все ще любить мене. Остання фотографія - моя реакція", - написала Кассандра.
"Ось так, якщо ти збираєшся зі мною на небеса", - додала під постом зірка.
Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:
"Це зігріває моє серце. Ти виглядаєш такою щасливою, сестра. Люблю тебе", " Люблю це. Не можу дочекатися, щоб повернутися з тобою", " Love this!", "So beautiful", "матуся така багата, красива і мила", "вдалої ночі і бережи себе", "як завжди - шикарно".
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Так, шикарна зірка опублікувала в своєму Instagram чергове відео в сміливому купальнику. Модель позувала в крихітному купальнику, який ледве прикривав найінтимніші місця.
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