Известная мексиканская модель Кассандра Сьенега (CJ SPARXX), которая снимается для журнала «Playboy», взбудоражила влажными играми в ванной

Как передает Politeka.net, модель устроила пикантные игры в воде. Она надела невидимый купальник, который слился с цветом ее тела. Девушка собрала волосы и залезла в ванную, наполненную водой и лепестками роз (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Красотка медленно двигалась, демонстрируя на камеру свои сочные формы. Она поливала свои «персики» водой, что придало особой пикантности видео. Выглядела карсотка просто сногшибательно и сочно.

«Спасибо всем, кто подарил мне цветы на день рождения. Я сделала из них красивую цветочную ванну», - подписала видео звезда.

Видео Кассандры вызвало настоящий фурор в сети. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Сказочная», «Я хочу быть такой, как эта красотка», «Виртуальные цветы, если это сработает 🌼🌻🏵️🌸🌺🌷🌹💐 надеюсь, твоя неделя рождения была отличной», «Вкуснятина», «О мой бог, о мой бог», «Такая красивая, удивительная, потрясающая, фантастическая. Люблю тебя», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега ослепила откровенным фото в купальнике, который совсем ничего не скрывал.

Напомним, что горячая Кассандра Сьенега в мокрой маечке заставила мужчин поволноваться: "Похоже, жаркий день".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега восхитила "орешком" в мини-бикини у бассейна: "Милая соблазнительница".

Также Politeka писала, что жгучая Кассандра Сьенега из "Playboy" в "невидимом" бикини опустилась на колени: "Безупречная".