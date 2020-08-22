Известная модель Кассандра Сьенега из «Playboy» показала себя в горячем образе на радость фанатов

На кадрах Кассандра показала себя в очень маленьком бикини, показывая свое тело. Звезда оставила волосы распущенными, демонстрируя пышную грудь и зону бикини, которая осталась почти не прикрытой. После этого модель развернулась пятой точкой, демонстрируя идеальный "орешек". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик более 5 тысяч раз и написали комментарии:

"Ой, ты такая красивая", "Ты такая красивая и горячая. Поцелуи", "Beauty queen", "Королева красоты, вид сексуальный", "Отличное бикини", "Ты красивая и горячая", "Потрясающе, милая соблазнительница", "Ты волшебно красива, на свете самая дорогая", "У кого-то есть что-то другое?", "Ты потрясающая красотка, ты потрясающе хорошо выглядишь", "Ты чудесная, сексуальная и горячая красотка, ты просто идеально красивая".

Мы писали, что известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала всю свою красоту на пляже.

Так, в сториз модели появилось фото, где она позирует в красном микро-бикини, которое едва прикрывает аппетитные формы красотки.

Напомним, Кассандра Сьенега из «Playboy» покрутила идеальными бедрами в золотом бикини

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