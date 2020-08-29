Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) появилась в белье из тонкого кружева

Сочная красотка нередко публикует в своем Инстаграм жаркие фото и видео, передает Politeka.net. За активностью звезды уже следят 928 тысяч пользователей сети.

Так, модель решила снова порадовать фанатов и опубликовала жаркие кадры в своем сториз: "Какая бесстыдница". Кассандра предстала в кружевном красном лифчике на тонких бретельках. Бюст "развалился" под тонкой тканью.

Лямки оплели пышную грудь, так что налюбоваться ее совершенствами невозможно. Бантики на бретельках придавали образу игривости и кокетливости.

Звезда сделала себе пышную укладку и неяркий, но очень красивый, макияж с акцентом на блестящие губы.

Кадр вышел восхитительным и смог бы заработать тысячи лайков, но из-за того, что он был опубликован в сториз, этого не удалось сделать.

Напомним, Кассандра Сьенега позировала в белом полупрозрачном боди с игривым кружевом. Тонкие лямки опасно натянулись на плечах и, казалось, сейчас оторвутся.

Объемная грудь смотрелась просто завораживающе в таком смелом белье. Огромный размер едва не вываливался из большого декольте.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега предстала в спортивном топике и трусиках телесного цвета. Верх обтянул большую грудь знаменитости. По отчетливым признакам было видно, что модель не надела белья. Формы выпирали из топа и выглядели очень соблазнительно.

"ПЫШНЫЕ БЕДРА СОХРАНЯЮТ ЖИЗНЬ 🤩...", - подписала фото модель и получила массу приятных комментариев в свою сторону.

Напомним, что Кассандра Сьенега нырнула в бассейн в прозрачном боди: "Мокрая и горячая".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из «Playboy» сняла штаны посреди улицы, вид впечатляет: «Суперзвезда».

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега сбросила одежду, устроив шоу для взрослых: «Это на грани».