Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) появилась в белье из тонкого кружева
Сочная красотка нередко публикует в своем Инстаграм жаркие фото и видео, передает Politeka.net. За активностью звезды уже следят 928 тысяч пользователей сети.
Так, модель решила снова порадовать фанатов и опубликовала жаркие кадры в своем сториз: "Какая бесстыдница". Кассандра предстала в кружевном красном лифчике на тонких бретельках. Бюст "развалился" под тонкой тканью.
Лямки оплели пышную грудь, так что налюбоваться ее совершенствами невозможно. Бантики на бретельках придавали образу игривости и кокетливости.
Звезда сделала себе пышную укладку и неяркий, но очень красивый, макияж с акцентом на блестящие губы.
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Кадр вышел восхитительным и смог бы заработать тысячи лайков, но из-за того, что он был опубликован в сториз, этого не удалось сделать.
Напомним, Кассандра Сьенега позировала в белом полупрозрачном боди с игривым кружевом. Тонкие лямки опасно натянулись на плечах и, казалось, сейчас оторвутся.
Объемная грудь смотрелась просто завораживающе в таком смелом белье. Огромный размер едва не вываливался из большого декольте.
Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега предстала в спортивном топике и трусиках телесного цвета. Верх обтянул большую грудь знаменитости. По отчетливым признакам было видно, что модель не надела белья. Формы выпирали из топа и выглядели очень соблазнительно.
"ПЫШНЫЕ БЕДРА СОХРАНЯЮТ ЖИЗНЬ 🤩...", - подписала фото модель и получила массу приятных комментариев в свою сторону.
Напомним, что Кассандра Сьенега нырнула в бассейн в прозрачном боди: "Мокрая и горячая".
Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из «Playboy» сняла штаны посреди улицы, вид впечатляет: «Суперзвезда».
Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега сбросила одежду, устроив шоу для взрослых: «Это на грани».