Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) предстала в одном нижнем белье 

Красотка опубликовала интересное фото в Инстаграм, соблазнив всех своими роскошными изгибами, передает Politeka.net

Модель позировала в белом полупрозрачном боди с игривым кружевом. Тонкие лямки опасно натянулись на плечах и, казалось, сейчас оторвутся. 

Объемная грудь смотрелась просто завораживающе в таком смелом белье. Огромный размер едва не вываливался из большого декольте, будто сейчас покажется самое интимное. 

Прозрачная ткань обтянула тонкую талию, а также сквозь нее можно разглядеть упругий животик. 

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Звезда приняла раскованную позу, закинув одну из ног. 

Образ Кассандры завершили различные украшения: "Как же хороша". 

Волосы красотка аккуратно уложила и сделала макияж с акцентом на глаза. 

В общем, фото получилось очень откровенным и нежным, однако оно не собрало много лайков и комментариев, ведь было обнародовано в сториз. 

Напомним, Кассандра Сьенега устроила пикантные игры в воде. Она надела "невидимый" купальник, который слился с цветом ее тела. Девушка собрала волосы и залезла в ванную, наполненную водой и лепестками роз

«Спасибо всем, кто подарил мне цветы на день рождения. Я сделала из них красивую цветочную ванну», - подписала видео звезда.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега показала себя на видео в очень маленьком бикини. Звезда распустила волосы, демонстрируя пышную грудь и зону бикини, которая осталась почти неприкрытой.

После этого модель развернулась пятой точкой, демонстрируя идеальный "орешек". 

Напомним, что горячая Кассандра Сьенега в мокрой маечке заставила мужчин поволноваться: "Похоже, жаркий день".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега восхитила "орешком" в мини-бикини у бассейна: "Милая соблазнительница".

Также Politeka писала, что жгучая Кассандра Сьенега из "Playboy" в "невидимом" бикини опустилась на колени: "Безупречная".