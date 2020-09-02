Відома модель Белла Хадід вирішила влаштувати сміливу прогулянку на вулиці

На кадрах красуня позувала в прозорій білизні і топі, а образ доповнила штанами. Белла здалася перед камерою на тлі якоїсь будівлі, демонструючи ідеальне тіло. Хадід вирішила зібрати волосся в хвіст, показавшись на знімку в декількох ракурсах. Завдяки прозорому вбранню фото вийшли досить гарячими. Про це пише Politeka.net ссо посиланням на сторінку знаменитості.

"Одяг від неймовірно талановитого і молодого дизайнера, який стилізував речі разом з моїм братом. Щоб побачити, як я себе почуваю, перегорніть фото", - написала Хадід.

Фанати поставили майже мільйон лайків і написали коментарі:

"Це одна з моїх улюблених фресок Нью-Йорка", "так це куди поділися всі старі маски. Сумую за тобою, Белла", " Кращий котяче око коли-небудь?", "Ей королева, ти зробила це знову. Постійно піднімаєш для нас планку і робиш це бездоганно", "Queen", "Королева підтримала молодого і талановитого дизайнера. Це те, що я називаю - ікона", "Icon", "Gorgeous", "Реальна королева", " REALLY QUEEN".

Повідомлялося, що топ-модель Белла Хадід похвалилася кадрами з жаркого відпочинку разом з подружкою.

Цього разу струнка красуня повеселилася на пляжі разом з подружкою.

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